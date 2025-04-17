دوري المؤتمر الأوروبي
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1 - 4المجموع 2 - 4
انتهت
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جاكوب أوني لارسون 45' + 1' (هدف عكسي)
ماركوس دانيالسون 42' (ضربة جزاء)كيتا كوسوجي 77'توبياس غوليكسين 93', 105'
(½ 1-1) (انتهت 1-2) (انتهت 1-4)

رابيد فيينا ضد ديورجاردنالنتائج والإحصائيات,