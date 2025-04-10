دوري المؤتمر الأوروبي
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0 - 1
انتهت
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H. Finndell 62' (هدف عكسي)
(½ 0-0) (انتهت 0-1)

ديورجاردن ضد رابيد فييناالنتائج والإحصائيات,