Conference League
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2 - 1
ن م
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T. Gulliksen 49'D. Hummet 72'
فيليب دجوريسيس 17'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

ديورجاردن v باناثينايكوسالنتائج والإحصائيات,