دوري أبطال أوروبا
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0 - 3
ن م
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J. Gittens 41'R. Bensebaini 56'S. Guirassy 90'
(ش١ 0-1) (ن م 0-3)

دينامو زغرب v بوروسيا دورتموندالنتائج والإحصائيات,