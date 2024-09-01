الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 0
ن م
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C. Vicente 7'A. Martinez 78'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

ديبورتيفو ألافيس v لاس بالماسالنتائج والإحصائيات,