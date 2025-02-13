دوري المؤتمر الأوروبي
team-logo
0 - 3
انتهت
team-logo
أنتوني 47'سيدريك باكامبو 72'سيرجي ألتيميرا 84'
(½ 0-0) (انتهت 0-3)

جينت ضد ريال بيتيسالنتائج والإحصائيات,