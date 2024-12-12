دوري المؤتمر الأوروبي
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3 - 0
انتهت
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ماكس دين 8' (ضربة جزاء)اومري غانديلمان 13'F. Surdez 20'
(½ 3-0) (انتهت 3-0)

جينت ضد باتشكا توبولاالنتائج والإحصائيات,