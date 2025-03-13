دوري المؤتمر الأوروبي
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0 - 4المجموع 2 - 6
انتهت
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سيدريك باكامبو 5', 20'أنتوني 58'إيسكو 80'
(½ 0-2) (انتهت 0-4)

جيماريش ضد ريال بيتيسالنتائج والإحصائيات,