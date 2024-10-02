دوري المؤتمر الأوروبي
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3 - 1
انتهت
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سامو 7'G. Silva 36'تياجو سيلفا 62'
ألجوسا ماتكو 90' + 2'
(½ 2-0) (انتهت 3-1)

جيماريش ضد تسيليالنتائج والإحصائيات,