الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
ن م
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A. Martinez 36'
ساول نيغويز 59'D. Lukebakio 88'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

جيرونا v إشبيليةالنتائج والإحصائيات,