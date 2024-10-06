الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
ن م
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Y. Asprilla 39'كريستيان ستواني 90' + 9' (جزاء)
O. Sancet 41'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

جيرونا v أتلتيك بيلباوالنتائج والإحصائيات,