الدوري الفرنسي
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1 - 3
ن م
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S. Babicka 90'
ماسون جرينوود 16', 17'C. Cresswell 52' (هدف عكسي)
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

تولوز v مارسيلياالنتائج والإحصائيات,