الدوري الفرنسي
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2 - 0
ن م
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جوشوا كينغ 32'V. Sierro 39' (جزاء)
(ش١ 2-0) (ن م 2-0)

تولوز v أوكسيرالنتائج والإحصائيات,