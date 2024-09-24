كأس إيطاليا
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
تشي أدامز 74'
E. Ekong 30'N. Haas 90'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

تورينو v إيمبوليالنتائج والإحصائيات,