كأس إيطاليا
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1 - 2
ن م
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Patricio Goglino 74'
Simone Trimboli 14'Antonio Fiori 21'
(ش١ 0-2) (ن م 1-2)

توريس v مانتوفاالنتائج والإحصائيات,