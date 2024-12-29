الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
2 - 2
ن م
team-logo
R. Bentancur 12'B. Johnson 45' + 3'
H. Hwang 7'J. Larsen 87'
(ش١ 2-1) (ن م 2-2)

توتنهام هوتسبير v وولفرهامبتونالنتائج والإحصائيات,