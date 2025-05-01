الدوري الأوروبي
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3 - 1
انتهت
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بيرنان جونسون 1'جيمس ماديسون 34'دومينيك سولانكي 61' (ضربة جزاء)
أولريك سالتنس 83'
(½ 2-0) (انتهت 3-1)

توتنهام هوتسبير ضد بودو / جليمتالنتائج والإحصائيات,