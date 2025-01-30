الدوري الأوروبي
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3 - 0
ن م
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D. Scarlett 70'دامولا أجايي 84'ميكي مور 90' + 4'
(ش١ 0-0) (ن م 3-0)

توتنهام هوتسبير v إيلفسبورجالنتائج والإحصائيات,