الدوري الإنجليزي الممتاز
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4 - 0
ن م
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Y. Bissouma 14'هيونج مين سون 25', 77'كريستيان روميرو 71'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

توتنهام هوتسبير v إيفرتونالنتائج والإحصائيات,