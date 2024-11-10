الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
R. Bentancur 69'
سامي سموديكس 31'L. Delap 43'
(ش١ 0-2) (ن م 1-2)

توتنهام هوتسبير v إبسويتش تاونالنتائج والإحصائيات,