دوري أبطال أوروبا للسيدات
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1 - 4مجم 2 - 8
ن م
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W. Kaptein 90' + 1'
A. Bonmati 26'E. Pajor 41'C. Pina 43'S. Paralluelo 90'
(ش١ 0-3) (ن م 1-4)

تشيلسي للسيدات v برشلونة للسيداتالنتائج والإحصائيات,