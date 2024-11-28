دوري المؤتمر الأوروبي
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3 - 3
انتهت
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D. Zec 7'خوانخو نييتو 54'أدريان ديغويز 80' (هدف عكسي)
أفيميكو بولولو 34'خيسوس إيماز باييستي 71'كريستوفر نورمان هانسن 78'
(½ 1-1) (انتهت 3-3)

تسيلي ضد ياجييلونيا بياليوستوكالنتائج والإحصائيات,