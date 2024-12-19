دوري المؤتمر الأوروبي
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3 - 2
انتهت
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E. Filho 20', 43'D. Zec 79'
D. Davies 19'R. Holden 42'
(½ 2-2) (انتهت 3-2)

تسيلي ضد تي إن إسالنتائج والإحصائيات,