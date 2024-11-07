دوري المؤتمر الأوروبي
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0 - 3
انتهت
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بينديغوز بولا 13'غويدو بورغستالر 53', 79'
(½ 0-1) (انتهت 0-3)

بيتروكوب ضد رابيد فييناالنتائج والإحصائيات,