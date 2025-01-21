دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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T. Dallinga 71'S. Iling-Junior 72'
S. Guirassy 15' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

بولونيا v بوروسيا دورتموندالنتائج والإحصائيات,