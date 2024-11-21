دوري أبطال أوروبا للسيدات
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1 - 4
انتهت
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V. Maedl 59'
F. Nazareth 20', 29'V. Lopez 31'A. Putellas 57'
(½ 0-3) (انتهت 1-4)

بولتن ضد برشلونة للسيداتالنتائج والإحصائيات,