الدوري الألماني
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4 - 1
ن م
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T. Kleindienst 1'R. Hack 26'بليا الاسان 43', 79'
A. Gigovic 30'
(ش١ 3-1) (ن م 4-1)

بوروسيا مونشنجلادباخ v هولشتاين كيلالنتائج والإحصائيات,