الدوري الألماني
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1 - 3
ن م
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S. Lainer 73'
P. Nebel 39'دومينيك كوهر 49'N. Amiri 77'
(ش١ 0-1) (ن م 1-3)

بوروسيا مونشنجلادباخ v ماينتسالنتائج والإحصائيات,