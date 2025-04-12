الدوري الألماني الدرجة الأولى
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1 - 2
انتهت
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كريستيان غونتر 14' (هدف عكسي)
باتريك أوسترهاج 16'J. Manzambi 90'
(½ 1-1) (انتهت 1-2)

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد فرايبورجالنتائج والإحصائيات,