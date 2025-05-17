الدوري الألماني الدرجة الأولى
team-logo
3 - 0
انتهت
team-logo
سيرهو غيراسي 3' (ضربة جزاء)مارسيل سابيتزر 47'فيليكس نميشا 73'
(½ 1-0) (انتهت 3-0)

بوروسيا دورتموند ضد هولشتاين كيلالنتائج والإحصائيات,