الدوري الألماني
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1 - 1
ن م
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G. Reyna 46'
J. Larsen 90' + 1'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

بوروسيا دورتموند v هوفينهايمالنتائج والإحصائيات,