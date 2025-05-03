الدوري الألماني الدرجة الأولى
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4 - 0
انتهت
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سيرهو غيراسي 3', 59'كريم أديمي 69', 73'
(½ 1-0) (انتهت 4-0)

بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورجالنتائج والإحصائيات,