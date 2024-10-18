الدوري الألماني
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2 - 1
ن م
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R. Bensebaini 43'S. Guirassy 83'
E. Smith 78'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

بوروسيا دورتموند v سانت باوليالنتائج والإحصائيات,