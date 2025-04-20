الدوري الألماني الدرجة الأولى
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3 - 2
انتهت
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سيرهو غيراسي 41'فيليكس نميشا 44'دانييل سفينسون 45' + 5'
كو إيتاكورا 24'كيفين ستوجر 56' (ضربة جزاء)
(½ 3-1) (انتهت 3-2)

بوروسيا دورتموند ضد بوروسيا مونشنجلادباخالنتائج والإحصائيات,