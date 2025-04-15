دوري أبطال أوروبا
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3 - 1مجم 3 - 5
ن م
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سيرهو غيراسي 11' (جزاء), 49', 76'
رامي بن سبعيني 54' (هدف عكسي)
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

بوروسيا دورتموند v برشلونةالنتائج والإحصائيات,