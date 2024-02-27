كأس الاتحاد الإنجليزي
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0 - 1
ن م
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A. Fatawu 105'
(ش١ 0-0) (ن م 0-0) (و إ 0-1)

بورنموث v ليستر سيتيالنتائج والإحصائيات,