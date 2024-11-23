الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 2
ن م
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D. Brooks 90' + 3'
J. Pedro 4'K. Mitoma 49'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

بورنموث v برايتونالنتائج والإحصائيات,