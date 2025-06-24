كأس العالم للأندية
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4 - 4
انتهت
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رودريجو مورا 23'W. Gomes 50'صامويل اوموروديون 53'بيبي 89'
وسام ابو علي 15', 45' + 2' (ضربة جزاء), 51'محمد علي بن رمضان 64'
(½ 1-2) (انتهت 4-4)

بورتو ضد الأهليالنتائج والإحصائيات,