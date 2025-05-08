الدوري الأوروبي
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0 - 2المجموع 1 - 5
انتهت
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دومينيك سولانكي 63'بيدرو بورو 69'
(½ 0-0) (انتهت 0-2)

بودو / جليمت ضد توتنهام هوتسبيرالنتائج والإحصائيات,