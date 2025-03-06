الدوري الأوروبي
team-logo
3 - 0
انتهت
team-logo
كونستانتينوس تزولاكيس 13' (هدف عكسي)كاسبر هوغ 45', 55'
(½ 2-0) (انتهت 3-0)

بودو / جليمت ضد أولمبياكوسالنتائج والإحصائيات,