الدوري الألماني الدرجة الأولى
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1 - 4
انتهت
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غيريت هولتمان 84'
ناديم أميري 45' + 3'فيليب مويني 53'جوناثان بوركاردت 73'بول نيبل 90' + 3'
(½ 0-1) (انتهت 1-4)

بوخوم ضد ماينتسالنتائج والإحصائيات,