الدوري الألماني
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1 - 3
ن م
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M. Boadu 72'
T. Tomas 21'J. Wind 37', 88'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

بوخوم v فولفسبورجالنتائج والإحصائيات,