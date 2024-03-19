دوري أبطال أوروبا
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1 - 2
ن م
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A. Faria 43'
D. Cascarino 63'S. Daebritz 79'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

بنفيكا للسيدات v ليون للسيداتالنتائج والإحصائيات,