كأس الاتحاد الإنجليزي
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4 - 1
ن م
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سامي سموديكس 32', 45' + 1'سام جالاجير 34'سوندر ترونستاد 59'
أندي كانون 19'
(ش١ 3-1) (ن م 4-1)

بلاكبيرن روفرز v ريكسهامالنتائج والإحصائيات,