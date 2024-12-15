الدوري الفرنسي
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4 - 1
ن م
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K. Doumbia 24'B. Chardonnet 27'A. Sima 88', 90' + 3'
D. Augusto 48'
(ش١ 2-0) (ن م 4-1)

بريست v نانتالنتائج والإحصائيات,