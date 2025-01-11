الدوري الفرنسي
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2 - 1
ن م
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M. Camara 8'L. Ajorque 25'
جوردان فيرتوت 45' + 2'
(ش١ 2-1) (ن م 2-1)

بريست v ليونالنتائج والإحصائيات,