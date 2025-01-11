كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 2
انتهت
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S. Twine 45' + 1'
ريان آيت نوري 10'رودريغو جوميز 21'
(½ 1-2) (انتهت 1-2)

بريستول سيتي ضد وولفرهامبتونالنتائج والإحصائيات,