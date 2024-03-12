دوري أبطال أوروبا
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3 - 1مجم 4 - 2
ن م
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فيرمين لوبيز 15'جواو كانسيلو 17'روبرت ليفاندوفسكي 83'
أمير رحماني 30'
(ش١ 2-1) (ن م 3-1)

برشلونة v نابوليالنتائج والإحصائيات,