دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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فيران توريس 28'فيرمين لوبيز 36'
Georgiy Sudakov 62'
(ش١ 2-0) (ن م 2-1)

برشلونة v شاختار دونيتسكالنتائج والإحصائيات,