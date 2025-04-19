الدوري الإسباني – لا ليجا
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4 - 3
ن م
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فيران توريس 12'داني أولمو 64'رافينيا 68', 90' + 8' (جزاء)
بورخا إيغليسياس 15', 52', 62'
(ش١ 1-1) (ن م 4-3)

برشلونة v سيلتا فيجوالنتائج والإحصائيات,